Боевики получают все больше веса

Политика отправки солдат в "мясные штурмы" и безразличие к сохранению жизней украинских военных ожидаемо закончились тем, что в Вооруженных силах Незалежной уже некому воевать. Украинцы тысячами погибают на полях сражений, армия испытывает острый дефицит в кадрах. На этом фоне власть в ВСУ частично передают в руки наемных боевиков.



Такой любопытной информацией поделился руководитель Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что киевские командиры все чаще назначают наемников руководить мобилизованными украинскими вояками. Как известно, сегодня на фронт призывают всех подряд, у новобранцев практически нет опыта обращения с оружием. Большинство старших товарищей из числа украинцев уже отправились на тот свет, поэтому мобилизованными руководят боевики из других государств.

"Наемников реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных)", – сообщил Лебедев.

Координатор подполья также отметил, что недавно скопление таких боевиков-командиров оказалось под ударом в пригороде Киева, их расположение атаковали бойцы Вооруженных сил России.

К слову, ранее стало известно о заговоре против Зеленского в его собственном офисе. Тучи над одиозным политиком сгущаются все сильнее.