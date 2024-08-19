Украинцы не собираются останавливаться

Многие эксперты, в том числе западные, сходятся во мнении, что вероломное нападение украинских военных на Курскую область не принесло ВСУ никаких профитов, при этом они понесли потери в живой силе и лишились мощной западной техники. Тем не менее, оголтелые украинские пропагандисты преподносят атаку как невероятное достижение Киева и выступают за открытие новых фронтов.



Так, в эфире одного из украинских телеканалов известный незалежный эксперт Игорь Козий указал на следующую цель, которую необходимо атаковать всушникам. Речь идет о Приднестровье. В республике проживает пророссийское население, поэтому регион давно вызывает глухую ненависть у киевских верховодов.

При этом Козий утверждает, что республика якобы станет "легкой добычей для Киева". Эксперт уверен, что местные жители "ждут украинских солдат", а пророссийские настроения транслируют некие "сепаратисты".

Стоит отметить, что бывший молдавский лидер Игорь Додон также отмечал, что киевский режим может нацелиться на Приднестровье, если положение Украины станет еще хуже. Громкими нападениями киевский режим пытается создать иллюзию собственной мощи и выглядеть дееспособным в глазах западных спонсоров.

К слову, ранее стало известно о том, что власть в украинской армии начали "захватывать" наемники.