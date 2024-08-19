Премьер Индии согласился передавать послания между Путиным и Зеленским

От роли посредника в мирных переговорах он сразу отказался

Индийский премьер Нарендра Моди намеревается отправиться на Украину, чтобы попытаться "сбалансировать отношения между Вашингтоном и Москвой". Однако он категорически отказался быть посредником в возможных переговорах между странами, поскольку у Индии довольно тесные торговые связи с Россией, передает Bloomberg.

При этом Нарендра Моди согласился помочь, передавая сообщения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сейчас индийские официальные лица настаивают на диалоге и дипломатии между странами, призывая положить конец конфронтации.

Отказ Индии от посредничества в конфликте источники объяснили зависимость государства от дешевой нефти и оружейных поставок, которые недавно достигли своего рекорда. Подобная тактика нужна Нью-Дели из-за напряженных отношений с Китаем и Пакистаном.

"С точки зрения Украины, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе", – говорят люди, знакомые с вопросом.

По их словам, украинский президент считает Индию одной из приоритетных стран, чтобы завоевать расположение. Особенно после того, как она отказалась подписать заявление на саммите в Швейцарии.

При этом ранее в Москве заявили, что никаких переговоров с Киевом на фоне операции в Курской области не будет.