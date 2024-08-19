Ушаков отверг переговоры с Украиной на фоне ситуации в Курской области

В Москве сделали важное заявление о переговорах с Киевом
Фото: unsplash.com
Россия приняла однозначное решение

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что сейчас Москва не рассматривает возможность начать переговорный процесс с Киевом, поскольку считает это "некстати". Об этом он сказал в беседе с SHOT.

По его словам, Владимир Путин не отказывался от своих мирных инициатив даже после случившегося в Курской области. Однако на данном этапе конфликта Россия не готова приступать к урегулированию.

"С учетом этой авантюры (в Курской области) разговаривать мы не будем", – выступил Ушаков с важным заявлением.

В российском мирном предложении указано несколько ключевых пунктов, которые касаются выхода украинских войск с новых российских регионов, отказ Украины от вступления в НАТО, безъядерный статус страны, ее отказ от милитаризации. Также российский президент настаивает на закреплении в международном пространстве российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Ранее Владимир Зеленский высказался о действиях ВСУ в российском регионе, указав, что Курскую область намерены использовать в качестве буферной зоны. Также он попросил западных партнеров как можно скорее наладить логистику и ускорить поставки военной помощи в рамках одобренных пакетов.

До этого политолог объяснил, почему члены ОДКБ не стали помогать России после атаки на Курскую область.

Источник: SHOT
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