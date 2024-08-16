Политолог объяснил отсутствие помощи от ОДКБ в Курской области

Эксперт напомнил об одном пункте договора о коллективной безопасности

Вторжение ВСУ в Курскую область является прямым нападением на Россию. В такой ситуации Москва имеет право запросить помощь у союзников – членов ОДКБ, однако до сих пор этого не произошло. Политолог Александр Перенджиев объяснил, с чем это может быть связано.

Эксперт напомнил, что военная мощь российской армии составляет около 70% от всех сил Объединения. И даже учитывая ситуацию, вряд ли РФ будет обращаться за помощью, поскольку хочет продемонстрировать, что в состоянии справиться с врагами без сторонней поддержки.

По словам политолога, сложность ситуации состоит и в том, что у членов ОДКБ неоднозначное отношение к происходящему на Украине. Если начать запрашивать помощь, то возникнут неудобные дискуссии. И унижаться в этой ситуации Москва не хочет.

"Если бы они хотели, давно бы пришли раньше... Устав ОДКБ гласит, что нападение на одну из стран автоматически должно повлечь участие других членов в защите этой страны. Если бы напали на другую страну, встал бы вопрос, а где Россия?" – отметил Перенджиев.

Ранее Армения заявила, что Россия отказалась помочь стране в момент обострения отношений с Азербайджаном после официального запроса. На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян заявил, что организация дискредитировала себя, и Ереван всерьез рассматривает возможность выхода из нее. Вскоре после этого в республике заявили, что именно Москва виновата в захвате Нагорного Карабаха.