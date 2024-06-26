Армения обвинила Россию в "захвате" Нагорного Карабаха

Армения предъявила громкие обвинения России
Фото: unsplash.com
Москву обвинили в захвате территории

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян утверждает, что последнее противостояние между Ереваном и Баку, завершившееся сдачей Нагорного Карабаха, было начато с одобрения Москвы. Его слова приводит "Арменпресс".

Он заявил, что в момент начала 44-дневной войны Армения находилась в полной зависимости от России, поэтому сложились подходящие условия для того, чтобы решить вопрос в пользу Азербайджана. Григорян считает, что именно российская сторона отобрала у армян Нагорный Карабах, вернула его Баку, а после покинула регион. 

"Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было", – указал глава Совбеза.

Григорян также заявил, что между Россией и Арменией военно-техническое сотрудничество сократилось с 96% до 10%. По его словам, Москва в один момент решила не поставлять в страну боеприпасы с оружием и не делает этого до сих пор. До этого глава Совбеза РА говорил, что страна не должна "складывать яйца в одну корзину", подразумевая контакты и союзничество с НАТО.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении. Он указал, что они "имитировали" помощь Еревану, но в действительности действовали в интересах другой страны. Называть конкретные государства политик не стал.

Источник: Armenpress

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