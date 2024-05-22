Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе против Еревана

Ереван обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе
Фото: www.unsplash.com
Премьер сделал дерзкое заявление

В последнее время руководитель армянского правительства Никол Пашинян все чаще выступает с жесткими заявлениями в адрес близких союзников. На этот раз политик обвинил две страны ОДКБ в якобы подготовке военных действий в Нагорном Карабахе против Армении. Речь идет о событиях 2020 года.

Премьер-министр республики объявил, что союзники Армении в тот раз выступили на противоположной стороне. Политический деятель уверяет, что некоторые близкие к Армении государства работали на эскалацию конфликта и подрыв стабильности в стране.

 "Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", – объявил Пашинян. 

Руководитель армянского правительства также добавил, что эти два государства "имитировали" помощь Еревану. По словам Пашиняна, боевые действия в Нагорном Карабахе в 2020-м году ставили перед собой цель "ликвидировать независимость Армении". Более того, политик уверяет, что некие страны-злодеи продолжили работать на подрыв стабильности в стране и после 2020 года.

Как известно, помимо Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Киргизия.

К слову, ранее Армения нанесла подлый удар в спину Российской Федерации, действия Еревана все больше вызывают обеспокоенность.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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