Релокантка из России рассказала о проблемах жизни в Армении

Некоторые аспекты поразили россиянку

После известных событий февраля 2022 года некоторые россияне решили попробовать наладить свою жизнь за пределами родного государства. Толпы релокантов устремились в соседние страны, с огромным наплывом перебежчиков столкнулась Армения. Однако жизнь в этой стране оказалась по вкусу не всем россиянам. Одна релокантка рассказала, что больше всего ужаснуло ее в республике.



В первую очередь, девушка обратила внимание на проблемы с транспортом. Автобусы в Армении обычно наполнены под завязку, поэтому перемещаться по городу бывает сложно. Кроме того, местные предпочитают весьма агрессивный стиль вождения, что вызывает тревогу у многих гостей республики. А еще там свое представление о безопасности, например, в машинах часто отсутствуют ремни, особенно на задних сидениях. Таким образом, детей приходится возить просто на руках, как делают все местные.

"Ребенка приходится возить тупо на ручках, как делают это местные. Это жуть как стремно", – поделилась женщина.

С детьми в целом могут произойти серьезные проблемы. Армяне считают, что уже с малого возраста они должны учиться самостоятельно отстаивать свои интересы и разбираться со сверстниками. В школах часто бывают драки, в которые взрослые не вмешиваются. Российским матерям, привыкшим защищать своих деток, такая традиция кажется дикой.

Впрочем, Армения остается очень приветливой страной, там отлично относятся к русским. Также девушку покорила природа республики, интересные достопримечательности, вкусная еда и богатая культура. Однако женщина все равно решила перебежать в другую страну, так как ее напугало обострение отношений между Арменией и Азербайджаном, которое может обернуться военным столкновением.

К слову, ранее россиянку удивила одна странность в Болгарии.