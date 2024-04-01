Россиянку удивила одна странность в Болгарии

Девушка раскрыла, как в стране относятся к туристам из России

Болгария всегда была излюбленным местом для отдыха россиян. Многие считают, что страна представляет собой довольно недорогой курорт, в котором есть все, что нужно российскому туристу. Хотя местный колорит может удивить многих, кто приезжает туда из России.

Россиянка Ангелина рассказала, что довольно часто отдыхает в Болгарии. Ей очень нравится местная еда, фрукты, овощи, а особенно балканская свинина. По ее словам, поесть в стране можно буквально на каждом углу и за доступную цену. Она посоветовала людям, которые собираются на болгарские курорты пить побольше ракии, а также тоннами есть брынзу и баницу.

Однако есть одна особенность местных, которая может удивить неподготовленного туриста из России. Ангелина утверждает, что у болгар слово "нет" означает "да" и наоборот.

"Например, можно зайти в кафе и спросить: "Чай есть?" Тебе в ответ качают головой – типа нет, хотя на самом деле это означает "да"", – поделилась она.

Туристка утверждает, что к российским гражданам в Болгарии относятся хорошо, многие понимают русский язык или даже бегло на нем говорят. Негатива по отношению к себе она нигде и никогда не встречала.

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