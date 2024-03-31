Выбраны лучшие города для жизни на пенсии

На пенсии сограждан тянет к морю

Многие люди задумываются о том, что в конце жизни хотели бы переехать из привычных мегаполисов куда-нибудь в другое место. Кто-то мечтает о тихом сонном городке, кого-то манит море. Более 30 процентов россиян мечтает на пенсии жить у моря.

Климат – один из критериев, на который опираются при выборе места для переезда. Важны также благоустроенность, темп жизни и налаженная инфраструктура. Что касается средств на переезд, то почти половина планирующих думают сделать это на собственные деньги, чуть меньшее количество сначала собирается продать дом или квартиру в своем городе, шесть процентов потратят на перебазирование деньги с инвестиций и пенсий, а четыре процента – прибыль о бизнесе.

Конечно, опрос весьма приблизительный, поскольку среди пожилых россиян желающих переезда после выхода на пенсию не так много. А среди тех, у кого желание есть, может не оказаться средств, ведь жилье в Анапе или Сочи недешевое. Если московским пенсионерам хватит денег от продажи квартиры на покупку недвижимости рядом с морем и еще останется разница на жизнь, то провинциальным может не хватить даже на конуру в Сочи.

Еще один момент – стремясь к морю, многие забывают о том, что с мая по сентябрь тишины и покоя можно не ждать, ведь города наполняются туристами.

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