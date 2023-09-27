Названы города Подмосковья с самой высокой стоимостью аренды земли

Доступные земельные участки можно найти на портале ЕАСУЗ Московской области

За одну сотку земли на торгах в Домодедово предлагают 917 037 рублей, в Люберцах – 882 500 рублей, а в Подольске – 869 268 рублей, следует из данных Комитета по конкурентной политике Московской области.



Однако средняя стоимость аренды до 500 тысяч рублей за сотку земли в год остается доступной в Наро-Фоминске, Дубне, а также Пушкинском, Одинцовском и Богородском городских округах.

С начала текущего года более 200 гектаров земли в Подмосковье было арендовано на строительство домов. Основные факторы, влияющие на спрос, включают близость к крупным городам, а также транспортную и социальную инфраструктуру.

Процедура участия в торгах проста и включает несколько шагов, включая поиск объекта, осмотр участка, получение электронной подписи, регистрацию на официальном сайте торгов, подачу заявки и задатка.

Интересующиеся имеют возможность найти доступные земельные участки на портале ЕАСУЗ Московской области.