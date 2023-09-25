Новые школы, детсады, спорткомплексы скоро появятся в разных районах города

Развитие социальной инфраструктуры на юге столицы продолжается. О том, какие объекты будут готовы в ближайшее время, в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

В Москворечье-Сабурове силами девелопера будет построена школа на 750 учеников. Планируется, что занятия там начнутся в 2027 году. А в 2030 году в районе распахнет двери для 350 воспитанников новый детский садик.

"Также в районе появятся два спортивных объекта. Один из них – многофункциональный комплекс с бассейнами "Вышка" – станет тренировочной базой для профессионалов, а в свободное время будет доступен любителям",

– сообщил Сергей Собянин.

В районе Нагатинский Затон завершается строительство учебного блока на проспекте Андропова. Он рассчитан на 150 учеников начальных классов и 50 воспитанников детского сада. Входы в здание предусмотрены отдельные, как и игровые площадки на улице.

В Царицыне на Кавказском бульваре появится детсад на 250 мест с бассейном. А в Бирюлёве Восточном, на 6-й Радиальной улице, детский садик практически готов. Сейчас строители уже завершают чистовую отделку. Вскоре там смогут принять до 140 малышей.

Ранее Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-востоке Москвы.