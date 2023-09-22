Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Стройплощадки для домов переселенцев подобраны во всех округах Москвы

Реализация программы реновации жилого фонда должна быть ускорена в два раза. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее попало 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей. К настоящему моменту расселено 834 старых дома. При этом в некоторых районах столицы первый этап программы реновации завершился досрочно.

По указанию Сергея Собянина сроки переселения домов второго (2025‒2028 годы) и третьего (2029‒2032 годы) этапов ускорены. Жильцы должны получить новые квартиры в современных домах раньше, чем планировалось изначально.

В 2023 г. под строительство домов по программе реновации подобрано 27 площадок. Они расположены во всех округах города максимально близко к старым домам будущих новоселов.

В этом году ключи от новых квартир уже получили свыше 27 тысяч человек. Ожидается, что до конца сентября смогут начать переезд еще более семи тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин объявил об активизации комплексного развития Москвы.