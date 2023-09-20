Повысить доплату к пенсии в 2024 году: Собянин дал поручение правительству Москвы

Программа "Московское долголетие" также будет расширена

Городская доплата к пенсии в следующем году должна быть проиндексирована. Соответствующее поручение Сергей Собянин дал правительству Москвы на первом заседании после официального вступления в должность мэра.

На заседании президиума столичного правительства также было анонсировано внесение изменений в план комплексного развития Москвы. В частности, должны вырасти темпы строительства жилья под программу реновации, реконструкции школ и поликлиник, благоустройства дворов и улиц. Программу "Московское долголетие" планируется расширить так, чтобы центры для досуга и общения пожилых москвичей действовали во всех районах города.

О других поручениях Сергея Собянина – в статье "Утро.ру".