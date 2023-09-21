Собянин поручил правительству заняться развитием Национального космического центра

Собянин поручил правительству заняться развитием Национального космического центра
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Проект будет реализован при сотрудничестве с Роскосмосом

Москва продолжит программу развития современных научно-инновационных кластеров. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

В числе новых перспективных научных кластеров, формированию которых власти столицы должны уделить особое внимание, – инновационный научно-технологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова "Воробьевы горы" и Национальный космический центр.

Комплекс зданий Национального космического центра возводят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, общая площадь зданий превысит 250 000 квадратных метров.

В начале 2023 года в Москве был открыт кластер "Ломоносов". Это флагман инновационного центра МГУ, вокруг которого к 2025 году должен вырасти целый научный город.

Ранее Сергей Собянин дал целый ряд поручений правительству по разным направлениям развития Москвы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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