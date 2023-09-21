Собянин распорядился усилить работу по благоустройству районов

Собянин распорядился усилить работу по благоустройству районов
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Отдельного внимания требуют крупные парки и музеи-заповедники Москвы

Программа благоустройства "Мой район" должна быть расширена. На это указал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

По поручению главы города к концу текущего года будет разработан план, в соответствии с которым масштаб работ по обновлению московских улиц и объектов городской среды, включенных в программу "Мой район", должен быть расширен. Особое внимание будет уделено благоустройству крупных городских парков: Парка Горького, парка "Сокольники", музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино".

С 2011 года по 2022 год в Москве благоустроили 503 улицы, переулка, площади и сквера, а также 950 парковых территорий, сообщает mos.ru. В текущем году была обновлена территория вокруг МГТУ им. Баумана, Цветной бульвар и другие общественные пространства.

Ранее Сергей Собянин поручил провести индексацию городской доплаты к пенсии в 2024 году.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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