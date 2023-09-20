Собянин распорядился провести полное обновление 500 зданий школ

Все ремонтные работы должны быть выполнены за ближайшие 5 лет

До 2028 года в Москве необходимо реконструировать не менее 500 зданий городских школ. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства столицы.

В числе других задач, поставленных главой города перед правительством: увеличение темпов строительство жилья для переселения москвичей по программе реновации, реставрация памятников архитектуры, развитие сети метрополитена.

Ранее Собянин поручил правительству провести индексацию доплаты к пенсии в 2024 году.