Собянин распорядился провести полное обновление 500 зданий школ

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До 2028 года в Москве необходимо реконструировать не менее 500 зданий городских школ. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства столицы.
В числе других задач, поставленных главой города перед правительством: увеличение темпов строительство жилья для переселения москвичей по программе реновации, реставрация памятников архитектуры, развитие сети метрополитена.
Ранее Собянин поручил правительству провести индексацию доплаты к пенсии в 2024 году.
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