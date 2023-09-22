Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

Тренажерные площадки во дворах также пройдут модернизацию

Не менее 55 спортивных сооружений в Москве должны быть полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием в период с 2024 по 2026 г.г. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин заседании президиума столичного правительства.

Мэр города, подтвердивший в ходе выборов 8-10 сентября свои полномочия, на первом же после официального вступления в должность собрании команды поставил задачу активизировать комплексное развитие Москвы. Изменения затронут, в частности, сроки строительства домов для расселения по программе реновации, модернизацию больниц и поликлиник, обновление спортивных площадок и стадионов.

Сейчас в Москве открыто более 29 тыс. спортивных зон, в том числе комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы. В прошлом году в городе провели капитальный ремонт 77 спортивных объектов. В текущем году работа продолжена.

Ранее Сергей Собянин рассказал, каким будет легендарный "Олимпийский" после реконструкции.