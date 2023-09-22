Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Тренажерные площадки во дворах также пройдут модернизацию

Не менее 55 спортивных сооружений в Москве должны быть полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием в период с 2024 по 2026 г.г. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин заседании президиума столичного правительства.

Мэр города, подтвердивший в ходе выборов 8-10 сентября свои полномочия, на первом же после официального вступления в должность собрании команды поставил задачу активизировать комплексное развитие Москвы. Изменения затронут, в частности, сроки строительства домов для расселения по программе реновации, модернизацию больниц и поликлиник, обновление спортивных площадок и стадионов.

Сейчас в Москве открыто более 29 тыс. спортивных зон, в том числе комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы. В прошлом году в городе провели капитальный ремонт 77 спортивных объектов. В текущем году работа продолжена.

Ранее Сергей Собянин рассказал, каким будет легендарный "Олимпийский" после реконструкции.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Эрдоган решил польстить России ради зерновой сделки

Турция не теряет надежд и пробует все способы

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей