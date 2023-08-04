Собянин: "Олимпийский" станет одним из крупнейших многофункциональных комплексов в мире

Собянин: "Олимпийский" станет одним из крупнейших многофункциональных комплексов в мире
Фото: t.me/mos_sobyanin

Масштабы реконструкции легендарного спортивного комплекса "Олимпийский" превосходят всю работу, которая ранее велась над спортивными объектами в столице. Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, к середине 2010-х годов износ конструкций привел к тому, что СК перестал соответствовать нормам безопасности. Поэтому город решил обновить объект за счет частных инвесторов.

"Сегодня объект переживает своё второе рождение. Сейчас "Олимпийский" готов почти наполовину", – указал мэр столицы.

В СК появится четыре сооружения вместо двух прежних: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал. Первые три будут объединены системой переходов, чтобы посетители не смогли выходить на улицу.

В "Олимпийском" доступны более тридцати видов спорта. Реконструкция спортивного комплекса планируется к 2025 году. На Олимпийском проспекте откроют настоящий город спорта, культуры и здорового образа жизни.

"Это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", – пообещал Собянин.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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