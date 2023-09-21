На Юго-Западе Москвы построят школу на 550 мест

На Юго-Западе Москвы построят школу на 550 мест
Фото: пресс-служба
Проект реализуют за счет бюджета города

В московском районе Южное Бутово в ЮЗАО скоро появится новая современная школа, рассчитанная на 550 детей. Финансирование строительства будет идти из средств   городского бюджета, сообщила и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Школа расположится рядом со станцией метро "Улица Адмирала Ушакова" по адресу: ул. Скобелевская, вл. 46. Общая площадь застройки составит более 15 тыс. кв. метров, а в высоту не будет превышать четырех этажей.

"Реализация подобных проектов направлена на обеспечение района необходимыми объектами социальной инфраструктуры, в том числе с учетом потребностей жителей новых домов, возводимых по программе реновации",

– подчеркнула Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для данного объекта.

Источник: Мосстройкомплекс ✓ Надежный источник
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