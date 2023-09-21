Андрей Бочкарев: за 12 лет в Москве построили более 140 объектов здравоохранения

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Столичная система здравоохранения переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. На это указал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
За последние 12 лет в столице построили более 140 зданий больниц, поликлиник, подстанций скорой помощи и пр. Только в текущем году в Москве введено в эксплуатацию 13 новых медицинских объектов.
"В городе одновременно строится несколько десятков современных и технологичных объектов здравоохранения. Новые стационары позволяют своевременно проводить диагностику и спасать жизни десятков и сотен тысяч человек",
– рассказал Андрей Бочкарев, отметив, что до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще 14 зданий для учреждений здравоохранения.
Ранее и.о. заммэра поделился планами расширения сети столичного метрополитена.
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