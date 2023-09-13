Через 10 лет в Москве появится еще 39 станций метро - Бочкарев

Жители столицы получат больше возможностей строить удобные для себя маршруты

Система метро в Москве активно развивается. За последние 12 лет количество подземных и наземных станций увеличилось вдвое. А еще через 10 лет существующую сеть метрополитена пополнят почти 40 новых объектов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В настоящее время в Москве строится порядка 35 км новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте 10 лет запроектировать и построить 39 станций метро. Это позволит обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы",

– сообщил Андрей Бочкарёв. Он подчеркнул, что власти города придерживаются комплексного подхода к формированию единого транспортного каркаса. Благодаря этому у москвичей появляется больше вариантов при выборе маршрутов, время в пути сокращается, загруженность общественного транспорта снижается и становится равномерной.

Важно, что активные темпы строительства метро сохраняются при неизменно высоком качестве работ. На это указал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Ключ к успеху – это богатый опыт и широкие компетенции московских метростроителей, которые способны решить любую задачу по созданию новых веток и станций, даже в условиях плотной городской застройки с большим количеством подземных коммуникаций",

– пояснил Юрий Кравцов, отметив, что при строительстве метро компания применяет современное оборудование и цифровые технологии.

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