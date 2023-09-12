Сергей Собянин сообщил, что на МЦД-4 появится еще две станции

Сергей Собянин сообщил, что на МЦД-4 появится еще две станции
Фото: t.me/mos_sobyanin
А к 2025 году весь подвижной состав будет полностью обновлен

В первый день запуска МЦД-4 достигла показателя, превысившего 216 000 поездок. За первые три дня – более полумиллиона. Открытие D4 "Калужско-Нижегородского" состоялось 9 сентября. Протяженность линии – 86 километров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Диаметр соединит Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе, а также более двадцати районов столицы. Теперь у жителей появится возможность проехать по удобному маршруту и бесплатно пересесть на метро, МЦК и иные диаметры.

На некоторых маршрутах D4 время бесплатной пересадки было увеличено на полчаса (до 120 минут). При этом стоимость поездки упала в три раза.

На четвертом диаметре в настоящее время находится 36 станций. В будущем, указал мэр Москвы, откроются еще Беговая и Рижская. В итоге диаметр пройдет через семь центральных вокзалов Москвы.

К концу 2025 года, отметил Собянин, в Москве будет полностью обновлен подвижной состав железнодорожного транспорта, включая маршруты дальнего пригорода.

Ранее Собянин рассказывал о перспективах развития четвертого диаметра с новыми тарифами и комфортными поездами через всю огромную столицу.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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