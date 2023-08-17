Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Еще 3,5 миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности

Владимир Путин и Сергей Собянин в четверг, 17 августа, открыли уникальный сквозной маршрут из Зеленограда в Раменское – третий Московский центральный диаметр. Благодаря МЦД-3 и новым пересадкам на метро, МЦК и другие диаметры транспортная доступность разных районов столицы стала еще лучше.

МЦД-3 объединил два железнодорожные направления – Ленинградское и Казанское. На пути протяженностью 85 км расположено 38 станций, некоторые из них были построены специально в рамках проекта, некоторые уже существовали, но были модернизированы. Планируется, что вскоре станций станет уже 41.

Фото: пресс-служба

Третий диаметр полностью интегрирован в систему московского метро: для оплаты проезда там действует карта "Тройка" и социальная карта москвича, курсировать поезда будут с 5:30 до 1:00, пересадки на метро, МЦК и другие диаметры в течение 90 минут будут бесплатными.

новости партнеров

Известный политик заявил о вероятной смерти Пугачевой за границей

Печальная судьба беглой звезды

Стало известно о предательстве России Китаем

Просто бизнес и ничего личного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей