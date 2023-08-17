Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Еще 3,5 миллиона москвичей получили метро в шаговой доступности

Владимир Путин и Сергей Собянин в четверг, 17 августа, открыли уникальный сквозной маршрут из Зеленограда в Раменское – третий Московский центральный диаметр. Благодаря МЦД-3 и новым пересадкам на метро, МЦК и другие диаметры транспортная доступность разных районов столицы стала еще лучше.

МЦД-3 объединил два железнодорожные направления – Ленинградское и Казанское. На пути протяженностью 85 км расположено 38 станций, некоторые из них были построены специально в рамках проекта, некоторые уже существовали, но были модернизированы. Планируется, что вскоре станций станет уже 41.

Третий диаметр полностью интегрирован в систему московского метро: для оплаты проезда там действует карта "Тройка" и социальная карта москвича, курсировать поезда будут с 5:30 до 1:00, пересадки на метро, МЦК и другие диаметры в течение 90 минут будут бесплатными.