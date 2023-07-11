Собянин рассказал о перспективах открытия четвертого диаметра наземного метро

Собянин рассказал о перспективах открытия четвертого диаметра наземного метро
Фото: Сайт С.Собянина
МЦД-4 – очень сложный, но очень нужный для Москвы транспортный проект

Запуск движения по четвертому центральному диаметру (МЦД-4) намечен на осень текущего года. О том, будут ли выдержаны эти сроки, мэра Сергея Собянина спросили на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов.

"Будут", – первым делом заверил Собянин. При этом он пояснил, чем вызвана столь длительная реализация строительства наземного метро в направлении Кокошкино и Крекшино.

"МЦД-4 проходит через центр города и охватывает, кроме Павелецкого, и другие вокзалы Москвы. Надо было проложить такой путь. (…) Сейчас работы, в основном, закончены",

– сообщил мэр. По его словам, с запуском движения по МЦД-3 и МЦД-4 жители получат не только новые удобные маршруты поездок в комфортных поездах через всю Москву, но и новые тарифы, сопоставимые с теми, что действуют в метрополитене, и бесплатные пересадки.

Ранее Собянин рассказал, что за последние 11 лет в столице было благоустроено более 500 улиц, переулков и площадей.

Источник: Сайт С.Собянина ✓ Надежный источник
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