Москву признали самым эффективным регионом России по реализации промышленной политики - Собянин

За пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Москва возглавила общероссийский рейтинг эффективности реализации промышленной политики. Об этом было объявлено на Международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как темпы роста инвестиций, промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, адресная и эффективная поддержка производства со стороны региональных властей.

"Москва заняла лидирующую позицию. Таким результатам, безусловно, предшествует большая и кропотливая работа",

– отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин. В частности, только в минувшем году столичные власти ввели 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, среди которых льготные инвестиционные кредиты, спецпредложения для предприятий.

Примером создания качественной инфраструктуры для развития промышленности может служить флагманский проект – ОЭЗ "Технополис Москва". Резиденты получают не только удобную локацию и готовую инфраструктуру, но и доступ к беспошлинному импорту и различные налоговые льготы.

В результате за последние 5 лет объемы инвестиций в столице выросли в 2 раза. Растет и объем производства. К примеру, в обрабатывающей сфере также наблюдается двукратное увеличение.

Ранее сообщалось, что восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов.