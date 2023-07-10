Москву признали самым эффективным регионом России по реализации промышленной политики - Собянин

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
Москва возглавила общероссийский рейтинг эффективности реализации промышленной политики. Об этом было объявлено на Международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как темпы роста инвестиций, промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, адресная и эффективная поддержка производства со стороны региональных властей.
"Москва заняла лидирующую позицию. Таким результатам, безусловно, предшествует большая и кропотливая работа",
– отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин. В частности, только в минувшем году столичные власти ввели 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, среди которых льготные инвестиционные кредиты, спецпредложения для предприятий.
Примером создания качественной инфраструктуры для развития промышленности может служить флагманский проект – ОЭЗ "Технополис Москва". Резиденты получают не только удобную локацию и готовую инфраструктуру, но и доступ к беспошлинному импорту и различные налоговые льготы.
В результате за последние 5 лет объемы инвестиций в столице выросли в 2 раза. Растет и объем производства. К примеру, в обрабатывающей сфере также наблюдается двукратное увеличение.
Ранее сообщалось, что восемь московских компаний стали победителями конкурса перспективных российских брендов.
Правительство работает над новым законопроектом