Предприятие снабжает питьевой водой 26 районов столицы и часть Подмосковья

Рублевской станции водоподготовки исполнилось 120 лет. Эта старейшая станция Москвы сегодня – современное автоматизированное производство, снабжающее питьевой водой 26 районов на западе, северо-западе и в центре столицы, а также часть ближнего Подмосковья. О том, как там все устроено, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Двухступенчатая очистка воды на Рублевской станции была организована в 1903 году. Поступавшую сюда поверхностную воду сначала отстаивали, пропускали через фильтры с песком, а затем обеззараживали раствором гипохлорита натрия. Советские власти не только сохранили это инженерное сооружение, но и с гордостью демонстрировали иностранным делегациям. Прошли десятилетия, но и сейчас станция остается лидером отечественного водоснабжения.

"В 2002-м впервые внедрили современную технологию озоносорбции. Загрязнения сначала окисляют озоном, а затем воду очищают с помощью активированного угля",

– поясняет Сергей Собянин.

Всего в Москве сейчас работает четыре станции водоподготовки: Рублевская, Северная, Западная и Восточная. Вода туда поступает из 15 водохранилищ, расположенных на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Качество воды проверяют на всех этапах ее пути до потребителя, от источника до крана в квартире, по 184 показателям, в том числе физико-химическим, микробиологическим, гидробиологическим. Пробы на разных участках берут каждые четыре часа, а во время весеннего половодья еще чаще.

За качеством питьевой воды в Москве следят не только сотрудники лабораторий, но и роботы – на водораспределительной системе столицы используется более 500 автоматизированных приборов контроля.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе водолазов в Москве.