Полноценная линия метро в районе Северный будет открыта в 2023 году – Собянин

Полноценная линия метро в районе Северный будет открыта в 2023 году – Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Осталось закончить работы на трех станциях

Жители района Северный получат полноценную линию метро уже в текущем году. В этом заверил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью "КП" Собянин напомнил, какие жуткие пробки были на Дмитровском шоссе еще в конце нулевых годов. Жители окрестных многоэтажек, казалось, даже не верили, что когда-либо их район станет более транспортно доступным.

"Чтобы исправить ситуацию, городским властям пришлось проделать колоссальную работу",

– пишет "КП". Сначала была проведена масштабная реконструкция Дмитровского шоссе. Затем был запущен первый центральный диаметр (МЦД-1). А сейчас достраивается Люблинско-Дмитровская линия метро. Три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" – уже скоро будут готовы, и добираться в район Северный станет еще быстрее и удобнее.

Ранее Собянин поддержал выбор москвичей, определивших цвет новых линий московского метро.

Источник: КП ✓ Надежный источник
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