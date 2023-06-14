Собянин назвал цвета Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро

Собянин назвал цвета Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро
Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press
Решение принято после голосования москвичей на портале "Активный гражданин"

На схеме Московского метрополитена скоро появятся изумрудная, рубиновая и графитовая линии. Именно эти цвета выбрали жители города для обозначения строящихся Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

Голосование по выбору цвета новых линий метро проводилось на портале "Активный гражданин". В нем приняли участие 177066 человек. Из них почти треть – 56 275 человек – отдали предпочтение изумрудному цвету для обозначения на схеме Троицкой линии, графитовому для Рублево-Архангельской и рубиновому для Бирюлевской.

Фото: Телеграм-канал Дептранса Москвы

Как подчеркнул Сергей Собянин, строительство этих веток очень важно для развития города и комфорта жителей. 

"Строительство трех радиальных линий – основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию",

– пояснил мэр. Он напомнил, что цель города – сделать так, чтобы к 2025 году более 90% москвичей жили в пешей доступности от метро, МЦК и МЦД.

О том, по каким районам пройдут новые линии метро, Утро.ру писало ранее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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