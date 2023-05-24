Сергей Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства

Сергей Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В учебных центрах проходят подготовку новые сотрудники и повышают квалификацию опытные мастера

Центру обучения "Мосводоканала" исполнилось 50 лет. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Мосводоканал" – крупнейшая водная компания в России. В ее зоне ответственности – серьезные инфраструктурные объекты, от функционирования которых зависит жизнь миллионов людей и деятельность предприятий. Поэтому все сотрудники здесь должны обладать значительным набором компетенций. Получить необходимые знания помогают в Центре обучения "Мосводоканала" – вот уже полвека здесь проходят обучение новые сотрудники, а опытные мастера повышают квалификацию.

Аналогичные учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы. В частности, в учебном центре ПАО "МОЭК" разработано более 80 программ для сотрудников, в том числе по работе с IT-технологиями, которые сегодня активно внедряются на предприятии.

Проходят специальное обучение и сотрудники ПАО "Россети Московский регион", и "Мосгаза". А скоро в Москве откроется особый учебный центр – сварочный, где будут учить азам и тонкостям столь востребованной в современном городском хозяйстве профессии сварщика.

"Благодаря профессионализму сотрудников Комплекса городского хозяйства – а это почти 500 тысяч человек – Москва остается одним из самых уютных мегаполисов мира",

– написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее мэр рассказал о наращивании объема производства продуктов питания в Москве.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В ЕС пообещали наказать Венгрию за блокировку военного транша Украине

Будапешту начали открыто угрожать

В Донбассе назрела "авдеевская мясорубка" - СМИ

Сдавшие назад подразделения ВСУ отправились защищать новый "символ"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей