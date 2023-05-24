Сергей Собянин рассказал о программах обучения специалистов городского хозяйства

В учебных центрах проходят подготовку новые сотрудники и повышают квалификацию опытные мастера

Центру обучения "Мосводоканала" исполнилось 50 лет. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Мосводоканал" – крупнейшая водная компания в России. В ее зоне ответственности – серьезные инфраструктурные объекты, от функционирования которых зависит жизнь миллионов людей и деятельность предприятий. Поэтому все сотрудники здесь должны обладать значительным набором компетенций. Получить необходимые знания помогают в Центре обучения "Мосводоканала" – вот уже полвека здесь проходят обучение новые сотрудники, а опытные мастера повышают квалификацию.

Аналогичные учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы. В частности, в учебном центре ПАО "МОЭК" разработано более 80 программ для сотрудников, в том числе по работе с IT-технологиями, которые сегодня активно внедряются на предприятии.

Проходят специальное обучение и сотрудники ПАО "Россети Московский регион", и "Мосгаза". А скоро в Москве откроется особый учебный центр – сварочный, где будут учить азам и тонкостям столь востребованной в современном городском хозяйстве профессии сварщика.

"Благодаря профессионализму сотрудников Комплекса городского хозяйства – а это почти 500 тысяч человек – Москва остается одним из самых уютных мегаполисов мира",

– написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее мэр рассказал о наращивании объема производства продуктов питания в Москве.