Столичные производители 3D-принтеров поставляют свою продукцию за рубеж при поддержке Москвы – Собянин

Высокотехнологичное российское оборудование пользуется спросом в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии

Московская компания Picaso 3D стала первым российским производителем 3D-принтеров, чья продукция покорила международный рынок. При поддержке Московского экспортного центра отечественное высокотехнологичное оборудование нашло своих покупателей в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Поставки уже осуществляются.

Столичная компания Picaso 3D производит принтеры, на которых можно печатать как мельчайшие элементы медицинского назначения, так и крупные арт-объекты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По его данным, применение 3D-принтеров компании Picaso весьма разнообразно.

В частности, их можно использовать в сфере образования, чтобы школьники и студенты на моделях изучали, например, строение вируса или тестировали свои разработки. Дизайнеры и художники-реконструкторы могут с помощью этого оборудования создавать детали для уникальных костюмов и предметы интерьера.

"Распечатанные детали могут быть огнеупорными, проводить электричество, увеличиваться в объеме и даже проявлять антибактериальные свойства", – отметил мэр.

Он напомнил, что город оказывает поддержку инновационным компаниям, в том числе по выходу на международные рынки. Сейчас предприниматели могут подать заявку на участие в выставке Gitex, которая запланирована на осень 2023 г. в Дубае.