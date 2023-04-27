Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о развитии беспилотных авиационных систем

Президент России Владимир Путин посетил столичный индустриальный парк "Руднёво". Экскурсию по парку провел мэр Москвы Сергей Собянин.

В "Руднёво" размещены критически важные для города и страны производства. По словам столичного градоначальника, в перспективе "Руднёво" станет самым крупным индустриальным парком в России.

"Совместно с Минпромторгом создаем здесь Федеральный центр беспилотных авиационных систем. На базе Центра сделаем лаборатории, учебно-методический центр и высокотехнологичный колледж, разместим опытные и мелкосерийные производства. Рядом будет полноценный испытательный полигон", – сообщил Собянин в своем телеграм-канале.





Мэр Москвы напомнил, что ранее шли разговоры о деиндустриализации столицы, об уходе из города заводов и производств. За последние годы ситуацию удалось переломить.

"Вот сегодня идет новая индустриализация Москвы. С 2018 года объем промышленного производства вырос наполовину. У нас не прекращающееся движение вперед",

– заявил Собянин.

Президент выразил уверенность, что московским властям удастся реализовать все намеченные планы.

"Поздравляю, уверен все планы будут сделаны. Это новая Москва. Другая новая Москва! Новое индустриальное лицо Москвы. Высокотехнологичное производство, не вредное производство. Впечатляет!",

– отметил Путин.

Парк входит в состав ОЭЗ "Технополис Москва". Уже готовы 18 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро.

До 2024 года производственная зона будет расширена до 300 тыс. кв. м, до 2025-го – до почти 800 тыс. кв. м. На предприятиях будет создано от 15 до 20 тыс. рабочих мест.

На территории индустриального парка действует ОЭЗ (особая экономическая зона), позволяющая освободить резидентов парка от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для компаний, работающих на территории парка, составляет всего 2%.