Сергей Собянин пригласил горожан бесплатно проверить свое здоровье в парках столицы

Павильоны "Здоровая Москва" вновь открыты

Предупредить болезнь легче, чем ее вылечить. Эту прописную истину все знают с детства, но порой так сложно найти время на профилактический визит в поликлинику. Проект "Здоровая Москва" решает эту проблему. Вот уже несколько лет в теплое время года в столичных парках и у метро устанавливают павильоны, где можно пройти диспансеризацию.

В этом году павильоны "Здоровая Москва" открываются с 16 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Все желающие могут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. (…) Обследование займет около часа, при себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС",

– написал мэр в своем блоге. Он уточнил, что прием пациентов будет проходить без предварительной записи с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

Каждый обратившийся пройдет обязательное анкетирование, необходимое для понимания общего состояния пациента, его образа жизни, перенесенных и хронических заболеваний. Всем измерят рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, сделают экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, биоимпедансометрию.

Затем в зависимости от анамнеза могут провести спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на Д-димер – маркер тромбообразования, этот показатель особенно важен для тех, кто переболел коронавирусом. При необходимости пациенту выдадут направление на рентген, гастро– и колоноскопию, маммографию.

Все результаты обследований и анализов будут отражены в электронной медицинской карте, как после визита в обычную поликлинику.

Летние павильоны "Здоровая Москва" – это отличный шанс для жителей столицы позаботиться о себе по дороге с работы или во время субботней прогулки в парке. Не упустите такую возможность!

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