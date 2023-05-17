107-летний новозеландец раскрыл неожиданный секрет долголетия

Мужчина уверен, что две пагубные привычки продлили его молодость

Долгожители всегда привлекают особое внимание публики. Всем людям хочется прожить долгую и счастливую жизнь без болезней и многочисленных проблем, сопровождающих старение. Житель Новой Зеландии, возраст которого давно перевалил за вековую отметку, рассказал, что, по его мнению, оказалось той самой вожделенной тайной долгой жизни.



Удивительно, но по мнению сторожила, сохранить бодрость духа и отличное настроение на многие десятилетия ему помогли не физические нагрузки или правильное питание, а, напротив, два весьма вредных продукта. Новозеландец объявил, что его секрет заключается в регулярном употреблении пива и сладкого попкорна.



Впрочем, мужчина также рассказал, что всегда вел активный образ жизни. Новозеландец очень любит рыбалку и охоту и занимался этими видами активного отдыха вплоть до столетнего юбилея. Позже у него начались проблемы со зрением, и от охоты пришлось отказаться.



Свой 107-й день рождения долгожитель встретил среди родных и близких. Главным блюдом на праздничном столе был торт с карамельным попкорном. Именно это угощение вместе с пивом старик называет своим секретом долголетия.

