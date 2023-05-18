Почему по утрам болит спина

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После пробуждения боль в спине и шее может свидетельствовать о хронических изменениях в позвоночном отделе. Это и остеохондроз, и грыжи межпозвоночных дисков, и протрузии, и артроз, указала врач-невролог Екатерина Сивоконева.
Нередко все это сопровождается еще и мигренью. Помните, что такое состояние нередко является предвестником инфаркта. Придется основательно побегать по врачам, чтобы те помогли определить природу болей.
Для снятия боли необходимо делать упражнения, укрепляющие мышцы шеи и спины. При пробуждении напрягите мышцы в ровном сидячем положении – выполняйте упражнение по несколько раз в течение семи секунд, чередуя его с медленными наклонами головы в сторону.
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