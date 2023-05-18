Кто видит "вещие сны": психолог раскрыла правду

Кто видит "вещие сны": психолог раскрыла правду
Blisstil/www.globallookpress.com
Мистика - последнее, о чем стоит думать

В бессознательном состоянии люди могут генерировать зрительные образы, которые затем могут всплывать при схожей обстановке, указала психолог Елена Соловьева.

Ничем потусторонним тут и не пахнет. Вещий сон является наивысшей степенью интеллектуального развития человека, которую можно сравнить с интуицией. Кому-то покажется чрезвычайно увлекательной мысль о некоем "магическом чувстве". Однако в действительности речь идет об интеллектуальной работе мозга, который бессознательно собирает паззлы и выдает вам картинку как результат.

"Это какое-то предчувствие. Со снами то же самое. Это может быть только у тех людей, кто занимается интеллектуальным развитием, эмоциональным интеллектом. Тот, кто понимает, что мозг – это важно, сны – это важно. У таких людей случается интуиция наяву и интуиция во сне. Это так называемый абстрактный комплекс знаний. Когда во сне наше бессознательное собирает комплекс знаний", – указала психолог.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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