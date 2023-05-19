Назван самый простой способ борьбы со старением

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Эффективнейший метод борьбы со старением – гипоксические тренировки. Речь идет об особом воздействии на организм за счет кислородного голодания, что, по словам врача-гериатра Валерия Новоселова, является единственным доступным и обоснованным способом замедлить старение клеток.
Именно поэтому, указывает специалист, с точки зрения эволюции было правильно дышать "горным воздухом", либо смесью с пониженным содержанием кислорода.
В преклонном возрасте у человека ухудшаются все уровни кислородного гомеостаза – организм утрачивает способность к саморегуляции. А потому в молодости необходимы тренировки с гипоксическим воздействием, чтобы организм привыкал к небольшому объему кислорода.
"Если вы решили начать тренироваться, то это нужно делать только в компании с подготовленным врачом или спортивным физиологом", – предупредил специалист.
Новоселов уверяет: если сравнить двоих близнецов к концу их жизни, один из которых был под воздействием гипоксии, оба будут выглядеть совершенно по-разному.
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