Россиянам назвали самое безопасное мыло для рук

Россиянам назвали самое безопасное мыло для рук
Thomas Trutschel/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Нет ничего вреднее для кожи

Постоянное использование мыла с антисептиком вредит кожному покрову и развивает устойчивость патогенов к противомикробным средствам, указал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Специалист рекомендует сделать выбор в пользу обыкновенно мыла, в котором отсутствуют красители. Естественно, продукт должен быть клинически протестированным.

"Для обработки кожи самое главное, чтобы мыло не было сильнощелочным. Мыло с триклозаном приводит к радикальным изменениям микробиома кожи и имеет очень плохие последствия. Поэтому антисептики используются только тогда, когда есть явное загрязнение, контакт с инфекционными агентами", – пояснил специалист.

Для домашнего использования подойдет мыло, которое имеется на витринах торговых сетей. Однако предпочтителен самый нейтральный вариант – без лишних добавок и красителей.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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