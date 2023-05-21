Ученые нашли новый способ одолеть рак

Ученые нашли новый способ одолеть рак
Фото: freepik.com
Методу еще требуются дополнительные изучения

Ученые Мичиганского университета сделали новое открытие, которое может помочь в лечение раковых опухолей. Им удалось установить новое вещество, которое является питательным для роста злокачественных опухолей.

Согласно их исследованию, если опухоль лишена поступления глюкозы – главного питательного вещества, то на замену ему приходит уридин. В частности это было замечено при изучении злокачественных образований поджелудочной железы, где доступ к глюкозе ограничен.

Опухоль приспосабливается к дефициту, потребляя другое вещество. Это также доказали эксперименты, когда мышам дополнительно давали препараты с уридином, в результате чего новообразование только росло. 

Ученые пришли к выводу, что лекарства, которые будут блокировать выработку вещества, будут эффективны при борьбе с раком. Однако пока гипотеза требует дополнительного изучения.

Источник: Nature
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