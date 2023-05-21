Ученые нашли новый способ одолеть рак

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Ученые Мичиганского университета сделали новое открытие, которое может помочь в лечение раковых опухолей. Им удалось установить новое вещество, которое является питательным для роста злокачественных опухолей.
Согласно их исследованию, если опухоль лишена поступления глюкозы – главного питательного вещества, то на замену ему приходит уридин. В частности это было замечено при изучении злокачественных образований поджелудочной железы, где доступ к глюкозе ограничен.
Опухоль приспосабливается к дефициту, потребляя другое вещество. Это также доказали эксперименты, когда мышам дополнительно давали препараты с уридином, в результате чего новообразование только росло.
Ученые пришли к выводу, что лекарства, которые будут блокировать выработку вещества, будут эффективны при борьбе с раком. Однако пока гипотеза требует дополнительного изучения.
Многое определится контрнаступлением ВСУ
Партнеры не прощают промахов и выброшенных на ветер денег