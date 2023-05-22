Этот недуг часто обнаруживают только во время отпуска

Проблемы возникают из-за солнечных лучей

Многие россияне предпочитают проводить летний отдых на пляже. Однако такой вид досуга может обернуться плохими последствиями, поскольку в остальное время люди даже не догадываются о наличии у себя одного популярного недуга – аллергии на солнце.

Если человек проводит много времени на пляже, то организм способен выдать защитную реакцию на солнечные лучи. Могут возникнуть нетипичное для ожога покраснение и зуд. Реакция, как правило, проявляется уже спустя первые пять минут активного пребывания на солнце.

Врачи утверждают, что природа такой аллергии не всегда однозначна. Иногда она может быть связана с наличием на кожи дополнительных аллергенов, например, пыльцы, которые под воздействием ультрафиалета дает негативную реакцию. Медики советуют всегда использовать солнцезащитный крем и не находится на солнце в период с 11 до 16 часов.