Названы самые бесполезные глазные капли во время аллергии

Нужного эффекта такие препараты не дадут

Глазные капли условно делят на применяемые для лечения, которые продают по рецепту, и профилактические, которые можно приобрести в аптеке в самостоятельном порядке. Врач-офтальмолог Ильмира Газизова указала, что ко вторым относятся препараты с антиоксидантами и витаминами.

Такие лекарства, указала специалист, назначают на длительный срок. Их функция – поддержка, питание роговиц и конъюнктивы с иными внутриглазными структурами.

Беда "витаминных капель" же в их крайне низкой проникаемости в глаза из-за естественного гематоофтальмологического барьера – он не пропускает в глазную полость лишние вещества, защищая оболочку.

"Поэтому если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций", – пояснила специалист.