Названы самые бесполезные глазные капли во время аллергии

Названы самые бесполезные глазные капли во время аллергии
Normann Hochheimere/CHROMORANG/www.globallookpress.com
Нужного эффекта такие препараты не дадут

Глазные капли условно делят на применяемые для лечения, которые продают по рецепту, и профилактические, которые можно приобрести в аптеке в самостоятельном порядке. Врач-офтальмолог Ильмира Газизова указала, что ко вторым относятся препараты с антиоксидантами и витаминами.

Такие лекарства, указала специалист, назначают на длительный срок. Их функция – поддержка, питание роговиц и конъюнктивы с иными внутриглазными структурами.

Беда "витаминных капель" же в их крайне низкой проникаемости в глаза из-за естественного гематоофтальмологического барьера – он не пропускает в глазную полость лишние вещества, защищая оболочку.

"Поэтому если мы хотим донести какое-то вещество в полость глаза, мы это делаем через кровь. То есть мы назначаем пациентам витаминные препараты в виде капсул или инъекций", – пояснила специалист.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут

Официальных заявлений ни с одной стороны не было

Лукашенко срочно едет в Москву из-за "проблем" с Путиным

Глава намерен лично обсудить острые вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей