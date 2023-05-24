Доктор Мясников подсказал способ справиться с внутренней агрессией

Доктор Мясников подсказал способ справиться с внутренней агрессией
Thomas Trutschel/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Обстановку разрядить не так уж и сложно

Телетерапевт Александр Мясников рассказал, как можно совладать со своей вспыльчивостью – существует не один способ.

Мясников порекомендовал тем, кого охватила агрессия, выпить стакан прохладной воды и посидеть несколько минут в неподвижном состоянии. Помогает и умывание лица холодной водой.

Не менее эффективный способ – улыбка. Даже если ее придется выдавить. Постарайтесь, однако, сделать это искренне – для купирования приступов потребуются и такие усилия.

"Если уже через секунду готовы вцепиться в горло оппоненту, улыбнитесь, только искренне", – рассказал Мясников.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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