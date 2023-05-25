Эти четыре продукта являются "заклятыми врагами" тромбов

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Вероятность тромбоза сильно возросла после начала пандемии. Это последствие у переболевших становится частой причиной внезапной гибели. Обнаружить тромб в организме очень сложно, поэтому лучший способ борьбы с ними – регулярная профилактика.
Врачи советуют включать в свой рацион четыре продукта, которыее помогут предотвратить тромбоз. Это хурма, черная фасоль, синдаль и зеленые овощи.
Хурма помогает снизить уровень липидов в крови и повысить эластичность сосудов. Черная фасоль тоже благоприятно сказывается на состоянии кровеносной системы из-за содержания калия, магния и железа. Миндаль в целом препятствует сосудистым болезням, а зеленые овощи укрепляют сосуды и налаживают циркуляцию крови.
Американцы набросились на Москву с новыми обвинениями
Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты