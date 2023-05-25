Эти четыре продукта являются "заклятыми врагами" тромбов

Эти четыре продукта являются "заклятыми врагами" тромбов
Фото: unsplash.com
продолжениеС таким завтраком не захочется есть до обеда
Они улучшают состояние сосудов и крови

Вероятность тромбоза сильно возросла после начала пандемии. Это последствие у переболевших становится частой причиной внезапной гибели. Обнаружить тромб в организме очень сложно, поэтому лучший способ борьбы с ними – регулярная профилактика.

Врачи советуют включать в свой рацион четыре продукта, которыее помогут предотвратить тромбоз. Это хурма, черная фасоль, синдаль и зеленые овощи. 

Хурма помогает снизить уровень липидов в крови и повысить эластичность сосудов. Черная фасоль тоже благоприятно сказывается на состоянии кровеносной системы из-за содержания калия, магния и железа. Миндаль в целом препятствует сосудистым болезням, а зеленые овощи укрепляют сосуды и налаживают циркуляцию крови.

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