Эти четыре продукта являются "заклятыми врагами" тромбов

Они улучшают состояние сосудов и крови

Вероятность тромбоза сильно возросла после начала пандемии. Это последствие у переболевших становится частой причиной внезапной гибели. Обнаружить тромб в организме очень сложно, поэтому лучший способ борьбы с ними – регулярная профилактика.

Врачи советуют включать в свой рацион четыре продукта, которыее помогут предотвратить тромбоз. Это хурма, черная фасоль, синдаль и зеленые овощи.

Хурма помогает снизить уровень липидов в крови и повысить эластичность сосудов. Черная фасоль тоже благоприятно сказывается на состоянии кровеносной системы из-за содержания калия, магния и железа. Миндаль в целом препятствует сосудистым болезням, а зеленые овощи укрепляют сосуды и налаживают циркуляцию крови.