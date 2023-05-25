С таким завтраком не захочется есть до обеда

Утренний рацион пищи без жиров хорошим не будет

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала, каким должен быть идеальный сытный завтрак. Главное правило – в нем должно быть достаточно жира, чтобы пища была действительно сытной.

Утром, как никогда, требуется энергия для пробуждения. Подойдут сложные углеводы – например, каша. Однако углеводы практически бесполезны для чувства насыщения из-за того, что моментально перерабатываются. Именно жиры являются идеальным нутриентом – в том числе, и растительные ненасыщенные.

"Это могут быть авокадо, орешки, семечки. Могут быть насыщенные жиры животного происхождения – яйцо. Лучше всего включать в состав завтрака разные элементы. Хороший вариант – пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном. Можно также добавлять к каше орехи и авокадо. Это поможет не проголодаться вплоть до обеда", – порекомендовала Матыскина.

Завтрак, указала специалист, должен занимать от 30 до 35 процентов суточного рациона.