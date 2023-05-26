Три ежедневные привычки помогут сохранить здоровье

Три ежедневные привычки помогут сохранить здоровье
Фото: unsplash.com
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Дополнительно они обеспечат хорошим настроением

Если ежедневно придерживаться трех простых правил, то можно продлить себе жизнь, утверждает доктор Александр Мясняков. По его словам, это поможет укрепить здоровье и обеспечит хорошее настроение на весь день.

Первая привычка – плотный завтрак. Вторая – спортивные нагрузки. Доктор рекомендует заниматься спортом хотя бы почасу в день, после чего принимать холодный душ. И третья привычка – не забивать голову тревогами.

Также Мясников посоветовал не смотреть по вечерам телевизор, проводя это время на прогулке или за любым другим досугом.

Источник: ОСН
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