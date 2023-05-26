Три ежедневные привычки помогут сохранить здоровье

Дополнительно они обеспечат хорошим настроением

Если ежедневно придерживаться трех простых правил, то можно продлить себе жизнь, утверждает доктор Александр Мясняков. По его словам, это поможет укрепить здоровье и обеспечит хорошее настроение на весь день.

Первая привычка – плотный завтрак. Вторая – спортивные нагрузки. Доктор рекомендует заниматься спортом хотя бы почасу в день, после чего принимать холодный душ. И третья привычка – не забивать голову тревогами.

Также Мясников посоветовал не смотреть по вечерам телевизор, проводя это время на прогулке или за любым другим досугом.