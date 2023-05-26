Названы самые главные продукты для отличной работы мозга

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Для улучшения памяти и внимания недостаточно активного образа жизни и снижения стресса. Необходимые соответствующие тренировки – ведь память, фактически, естественно продолжает наше внимание.
Не менее важно обеспечить головной мозг правильным питанием. Необходим рацион из продуктов, богатых питательными веществами: фосфолипидами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
Главные источники фосфолипидов – жирная рыба и яичные желтки, поддерживающие целостность клеток головного мозга и выработку нейромедиатора ацетилхолина. От него зависят память и внимание. А орехи и ягоды богаты антиоксидантами, которые необходимы для защиты клеток мозга.
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