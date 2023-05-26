Как избежать сердечного приступа: ответил кардиолог

Как избежать сердечного приступа: ответил кардиолог
Jaap Arriens/www.globallookpress.com
Один отказ от курения не поможет

При инфаркте миокарда происходит нарушение кровоснабжения в одном из сосудов, которые питают сердечную мышцу. К сердечному приступу может привести ощутимый стресс, наркотические вещества или наследственные факторы, указывает врач-кардиолог Вячеслав Колиев.

Инфаркт опасен отмиранием клеток сердечной мышцы, которая теряет способность расслабляться и сокращаться. При большом объеме поражения она может даже остановиться.

Чтобы избежать инфаркта миокарда, необходим здоровый образ жизни с обязательным ежегодным обследованием, указал Колиев.

"В случае если уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой – регулярное диспансерное наблюдение и обследование у терапевта или кардиолога и систематический прием назначенных медикаментов", – отметил специалист.

Также необходим строгий контроль артериального давления и пульса в целевых значениях. Необходимо и нормализовать вес, а также отказаться от такой вредной привычки, как курение.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
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