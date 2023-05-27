Кому нельзя употреблять зелень: рассказал доктор Мясников

Есть две категории людей

Теледоктор Александр Мясников рассказал, что тем, кто принимает препараты для разжижения крови, а также страдающим мочекаменной болезнью, запрещено употреблять зелень. В первом случае причина кроется в наличии витамина К, из-за которого любимые салаты делают принимаемые препараты бесполезными.

Что касается второй категории людей, то картина в принципе схожа: витамин К способствует камнеобразованию у пациентов с мочекаменной болезнью.

"Если вы не на варфарине (лекарство, разжижающие тромбы – прим. ред.) и если у вас нет мочекаменной болезни, ешьте на здоровье", – заключил эксперт.

