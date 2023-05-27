Кому категорически запрещено пить квас

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Диабетикам и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, категорически противопоказан квас, указал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Все дело в высоком содержании сахара, которая повышает уровень глюкозы – по крайней мере, в квасе, приобретенном в супермаркете или любом другом магазине.
Производители вполне осознанно "подслащают" квас, чтобы привлечь потребителя. А избыток сахара в принципе нежелателен для диабетиков. В традиционном варианте домашнего производства сахара же не так много.
А тем, у кого страдает желудок, в принципе не стоит употреблять ни домашний квас, ни любой другой – все дело в том, что напиток раздражает слизистую и усиливает боли.
Погибших и пострадавших нет