Кому категорически запрещено пить квас

Таких людей немало

Диабетикам и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, категорически противопоказан квас, указал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Все дело в высоком содержании сахара, которая повышает уровень глюкозы – по крайней мере, в квасе, приобретенном в супермаркете или любом другом магазине.

Производители вполне осознанно "подслащают" квас, чтобы привлечь потребителя. А избыток сахара в принципе нежелателен для диабетиков. В традиционном варианте домашнего производства сахара же не так много.

А тем, у кого страдает желудок, в принципе не стоит употреблять ни домашний квас, ни любой другой – все дело в том, что напиток раздражает слизистую и усиливает боли.