Кому категорически запрещено пить квас

Кому категорически запрещено пить квас
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Таких людей немало

Диабетикам и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, категорически противопоказан квас, указал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Все дело в высоком содержании сахара, которая повышает уровень глюкозы – по крайней мере, в квасе, приобретенном в супермаркете или любом другом магазине.

Производители вполне осознанно "подслащают" квас, чтобы привлечь потребителя. А избыток сахара в принципе нежелателен для диабетиков. В традиционном варианте домашнего производства сахара же не так много.

А тем, у кого страдает желудок, в принципе не стоит употреблять ни домашний квас, ни любой другой – все дело в том, что напиток раздражает слизистую и усиливает боли.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Взрывы и разрушения: ВСУ атаковали несколько городов России

Погибших и пострадавших нет

По Украине нанесли комбинированный удар

Стали известны последствия обстрела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей