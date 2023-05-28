Врач предупредила об опасности заклеивания рта на ночь

Врач предупредила об опасности заклеивания рта на ночь
Фото: unsplash.com
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В некоторых случаях это может серьезно навредить человеку

Популярный в интернете способ заклеивания рта скотчем для борьбы с храпом не является эффективным, утверждает сомнолог Екатерина Плескач. Она утверждает, что в некоторых случаях это может быть очень опасно.

Врач утверждает, что желание заклеить себе рот на ночь может граничить с психическим расстройством. Однако даже если человек пошел на этот шаг, то недуг этим он не вылечит.

"Храп все равно сохраняется просто, скорее всего, с меньшим звуковым эффектом. Все равно нижняя и верхняя дыхательные стенки вибрируют, храп есть", -  пояснила она в беседе с "Пятым каналом". 

По словам специалиста, в случае, если у пациента наблюдаются остановки дыхания во сне, или сонное апноэ, то это может только усугубить ситуацию и даже привести к летальному исходу.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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