Врач предупредила об опасности заклеивания рта на ночь

В некоторых случаях это может серьезно навредить человеку

Популярный в интернете способ заклеивания рта скотчем для борьбы с храпом не является эффективным, утверждает сомнолог Екатерина Плескач. Она утверждает, что в некоторых случаях это может быть очень опасно.

Врач утверждает, что желание заклеить себе рот на ночь может граничить с психическим расстройством. Однако даже если человек пошел на этот шаг, то недуг этим он не вылечит.

"Храп все равно сохраняется просто, скорее всего, с меньшим звуковым эффектом. Все равно нижняя и верхняя дыхательные стенки вибрируют, храп есть", - пояснила она в беседе с "Пятым каналом".

По словам специалиста, в случае, если у пациента наблюдаются остановки дыхания во сне, или сонное апноэ, то это может только усугубить ситуацию и даже привести к летальному исходу.